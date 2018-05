Debütant Vegas vor Einzug ins Stanley-Cup-Finale

Die Vegas Golden Knights stehen in ihrer Premieren-Saison in der Eishockey-Eliteliga NHL vor dem Einzug ins Stanley-Cup-Finale. Nach dem 3:2-Erfolg über die Winnipeg Jets am Freitag (Ortszeit) im vierten Play-off-Halbfinalspiel der „best-of-seven“-Serie benötigt die Mannschaft aus dem Spielerparadies Las Vegas nur noch einen Sieg in Winnipeg am Sonntag, um in die Endspiel-Serie einziehen.