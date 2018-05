Lauda: „Schlimmste, was der F1 je angetan wurde“

„Das Halo-System ist das Schlimmste, was der Formel 1 je angetan wurde“, schimpfte Lauda gegenüber der „Wirtschaftswoche“. Zudem kann er das Aus der Grid Girls nicht nachvollziehen. „Die Amerikaner meinen offenbar, sie müssen bei der #MeToo-Bewegung mitschwimmen“, so Lauda, „Die Grid Girls sind ja um Gottes Willen nicht nackt. In Österreich haben die ja alle ein Dirndl an.“