Die schönsten Bilder der royalen Hochzeit

Es ist die Hochzeit des Jahres: Am Samstag sagen Prinz Harry und Meghan Markle in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor Castle Ja! Wir haben die schönsten Bilder der zauberhaften Braut, der wundervollen Zeremonie, der illustren Gäste, der bunten Zuschauerschar und der romantischen Kutschenfahrt der Frischvermählten für Sie gesammelt.