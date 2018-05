Streit wegen Freundin: 21-Jähriger schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Breitenwang. Der 32-Jährige schlug dem 21-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Doch damit nicht genug. Als das Opfer zu Boden ging, trat er ihm auch noch in den Bauch. Grund der Tat dürften laut Polizei eine Streitigkeit wegen der Freundin des Opfers gewesen sein. Das Opfer erlitt einen Jochbeinbruch und mehrere Prellungen sowie Blutergüsse. Der 21-Jährige wurde zunächst ins Krankenhaus Reutte gebracht. Doch da eine Operation notwendig war, musste er am Abend noch in das Landeskrankenhaus Innsbruck überstellt werden. Der mutmaßliche Täter wurde angezeigt!