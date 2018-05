Blindes Navi-Vertrauen: Frau fast in Enns gestürzt

Navigationsgeräte sind Orientierungshilfen, denken muss der Fahrzeuglenker - doch in Steyr in Oberösterreich vertraute eine Autolenkerin ihrem Navi blind, fuhr in eine immer enger werdende Straße, bis sie nicht mehr weiter konnte. Beim Zurückfahren wäre sie fast in die hochwasserführende Enns gestürzt! Feuerwehrleute bargen das Auto.