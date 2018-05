Erste-Liga-Wahnsinn: Torwart trifft in Minute 93!

Wahnsinn in der Ersten Liga: FAC-Tormann Martin Fraisl traf am Freitag in der 34. Runde gegen Kapfenberg sensationell in der 93. Minute nach einem Corner per Kopf und bescherte den Wienern damit einen Punktgewinn. Zuvor hatten Philipp Plank (17.), Manuel Haas (48.) und Daniel Racic (65.) sowie Adolphe Belem (11.) und Edrisa Lubega (88.) getroffen. Alle Highlights des verrückten 3:3-Unentschiedens sehen Sie oben im Video!