Hammer-Duell Nadal vs. Djokovic im Rom-Halbfinale

Dank seines Sieges wahrte der 12-fache Grand-Slam-Sieger Djokovic die Chance, vor den French Open in den Top 20 der Weltrangliste zu bleiben. Gewinnt Nadal das Turnier im Foro Italico, dann löst er den Schweizer Roger Federer an der Spitze der Weltrangliste ab. Davor kommt es aber zum Klassiker: In den bisher 50 Begegnungen der beiden hat Djokovic mit 26 Siegen die Nase ganz leicht vorne. Das zweite Halbfinale bestreiten der Kroate Marin Cilic nach einem 6:3, 6:3 über den Spanier Pablo Carreno Busta (ESP) und der Sieger der Freitagnachtpartie David Goffin (BEL) gegen Alexander Zverev (GER).