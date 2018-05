Parma kehrt nach Durchmarsch in die Serie A zurück

Drei Jahre nach Abstieg, Finanzquerelen und Neugründung kehrt Parma ins italienische Oberhaus zurück. 2015 in der vierten Liga gestartet, machte der nun als Parma Calcio firmierende Klub, der in der Vergangenheit zweimal UEFA-Cup-Sieger war, am Freitag mit einem 2:0 bei La Spezia den Durchmarsch perfekt.