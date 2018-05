Hartberg gewinnt Schlager gegen Ried

Entscheidend für Hartberg war wie so oft in der Saison eine Standardsituation. Nach Sanogo-Flanke köpfelte Tadic ein (50.), die Abwehr machte keine gute Figur. Es war Hartbergs 15. Kopfballtor in dieser Saison. Mit dem Mute der Verzweiflung drängten die Rieder auf den Ausgleich, Manfred Gollner rettete in höchster Not vor dem einschussbereiten Chabbi (77.). Auf Hartberger Seite traf Roko Mislov die Querlatte (81.). Am Ende lag noch das 1:1 in der Luft, Siegfried Rasswalder konnte bei einem Chabbi-Kopfball aber auf der Linie klären (85.).