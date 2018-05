Doppelpack von Barnjak sicherte Leader Arbeitssieg

Bei nur noch fünf Zählern Rückstand auf Salzburger Liga-Spitzenreiter Bischofshofen blies Verfolger Neumarkt zum Sturm. Am 3:0 bei Schlusslicht Bergheim gab’s nichts zu rütteln. So geriet der BSK in Straßwalchen unter Druck. Zur Überraschung reichte es trotz Anschlusstreffer am Ende aber doch nicht.