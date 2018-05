Räuber stieß sein Opfer brutal gegen die Hauswand

Am 18. Mai 2018 um 11:40 Uhr versetzte in Wels im Bereich der Rablstraße ein unbekannter Täter einer 55-jährigen Frau aus Wels einen Stoß, sodass die Frau gegen eine Hauswand fiel. Unmittelbar nach dem Stoß ergriff der unbekannte Täter die Jacke und die Handtasche der Welserin. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Rainerstraße.