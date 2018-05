Hard legt in HLA-Finalserie gegen Fivers vor

Alpla Hard hat den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung in der Handball Liga Austria (HLA) getan. Im Auftaktspiel der erstmals im „best of five“-Modus ausgespielten Finalserie setzten sich die Vorarlberger am Freitag gegen die Fivers Margareten mit 30:26 (12:11) durch und können am Mittwoch (20.25 Uhr) in Wien den ersten „Matchball“ holen.