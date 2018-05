Prozess um den Toten in der Tonne

Tot in einer Tonne: So fanden Polizisten Ende Juni 2017 den Pensionisten Heinz P. in seiner Garage in Mattsee. War anfangs noch von Mord-Verdacht die Rede, stand nun die Geliebte wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht. Sechs Schlaftabletten gab sie dem liebestollen Mann - er wachte nicht mehr auf.