Marco Rose: Salzburg als erster Ansprechpartner

Die Rückfahrt aus Leipzig legte Rose bewusst so, dass er das Europa-League-Finale zwischen Atletico Madrid und Olympique Marseille am Mittwochabend (3:0) nicht verfolgen konnte. Die Salzburger waren im Halbfinale in der Verlängerung unglücklich an Marseille gescheitert. „Die Europa League war für uns sehr speziell. Was wir da erreicht haben, ist Wahnsinn“, meinte Rose. Die Saison sei „außergewöhnlich“ gewesen und werde den Leuten noch lange in Erinnerung bleiben. „Die Mannschaft hat eine Euphorie ausgelöst.“