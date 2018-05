Viererkoalition: Innsbrucker Stadtregierung steht

Verbindlichkeiten abbauen

Die Stadt Innsbruck hat in der letzten Gemeinderatsperiode von 2012 bis 2018 beträchtliche Investitionen in große Infrastrukturprojekte getätigt. Diese Investitionen haben attraktive Angebote und Vermögen für mehrere Generationen geschaffen. Die aufgenommenen Verbindlichkeiten müssen in den nächsten Regierungsperioden abgebaut werden. Auch wenn die Stadt Innsbruck im österreichweiten Vergleich sehr gut aufgestellt ist, sind die finanziellen Spielräume dennoch künftig beschränkt.