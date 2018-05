Sprintsieg von Viviani vor Berg-Wochenende

Am Wochenende sind wieder die Bergfahrer gefordert. Zunächst geht es am Samstag über 186 Kilometer von San Vito al Tagliamento über den Passo Duron und die Sella Valcalda bis zur Bergankunft am berüchtigten Zoncolan unweit der österreichischen Grenze. Vor dem nächsten Ruhetag müssen am Sonntag auch auf dem Weg von Tolmezzo nach Sappada (176 km) ebenfalls mehrere Pässe überwunden werden.