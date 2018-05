Fegerl gewinnt mit Düsseldorf die Champions League

Der nächste Meilenstein in der großen Karriere von Stefan Fegerl: Österreichs Tischtennis-Star gewann mit Borussia Düsseldorf gegen Fakel Gazprom Orenburg die Champions League! Nach dem 3:2 im Hinspiel gewann Düsseldorf auch das Rückspiel mit 3:1 - gesamt also 6:3 für Düsseldorf! Bei der Siegerehrung stemmte Stefan Fegerl als erster Spieler die riesige Trophäe in die Höhe, jubelte später: „Das ist einfach grandios, alles unbeschreiblich!“