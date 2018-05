Mehr Beschwerden bei Landesvolksanwältin

Der Prozentsatz der Sozialrechtsanfragen ist mit 32 Prozent der insgesamt 5645 von der Tiroler Volksanwaltschaft behandelten Beratungs- und Beschwerdefälle im Jahr 2017 konstant hoch. Weitere 15 Prozent entfielen auf Behindertenanliegen. „Die Zahlen sind deutlich höher als in anderen Bereichen“, sagte Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Freitag in Innsbruck.