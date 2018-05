Mordopfer war „eigentlich ein recht netter Kerl“

Der Schauplatz: Innsbruck, Blasius-Hueber-Straße 14/2. Auf der besagten Tür im zweiten Stock ist ein Namensschild angebracht. Darauf steht der Name Rösch. Es ist die Wohnung von Elmar Rösch, dessen Schicksal nun nach fast zweijähriger Abgängigkeit feststeht. Der gebürtige Wörgler wurde im Frühsommer 2016 kaltblütig ermordet, in einen Plastiksack verpackt und am Innufer in Fritzens eingegraben.