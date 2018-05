E-Zigarette explodiert am Flughafen Frankfurt

Eine E-Zigarette hat am Freitag Fluggäste und Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens in Angst und Schrecken versetzt. In der Früh explodierte das Gerät im Rucksack eines 53-jährigen Mannes. Der laute Knall und die Rauchentwicklung sorgte für Unruhe - die Polizei musste die Zone absperren.