Verschärfte Kontrollen nach Tierschutzskandalen

Um Interessenskonflikten vorzubeugen, haben Tierschützer die Herauslösung der Kontrollen aus dem Agrarbereich gefordert. Jetzt ist es soweit: Mit der neuen Geschäftseinteilung im Land werden die Tierschutzkontrollen im Gesundheitsreferat angesiedelt. „Wir beugen damit eventuellen Interessenskonflikten vor und werten das Kontrollwesen als unabhängige Instanz zusätzlich auf“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Um die Kontrolldichte zu erhöhen, ist geplant, das Personal um zwei zusätzliche Tierärzte aufzustocken. Damit will man die vorgegebene Kontrollquote von einer Kontrolle pro Jahr in Schlachtanlagen erfüllen. Von den landwirtschaftlichen Betrieben werden nur zwei Prozent überprüft. „Natürlich gibt es Luft nach oben. Mit dem zustätzlichen Personal haben wir mehr Möglichkeiten für Schwerpunktkontrollen“, kündigt Prettner an.