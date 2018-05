Labor bestätigt gefährliche Hasen-Pest im Flachgau

Die Löffel in die Höhe gestreckt, hoppelt Meister Lampe über die Felder von Salzburg - so das gewohnte Bild. Nicht so am 19. April dieses Jahres. An diesem Tag lief ein Feldhase auf der Verbindungsstraße von Fürstenbrunn zum Latschenwirt in der Nähe der Forststraße zum Klingersteig im Gemeindegebiet von Großgmain völlig hilflos im Kreis. Einem Aufsichtsjäger blieb keine andere Wahl als sein Gewehr zu zücken und das augenscheinlich kranke Tier zu töten. Daraufhin wurde das Tier von einer Amtsärztin des Magistrates an die AGES, einem Institur für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling eingesandt. Das eindeutige Ergebnis: Tularämie, besser bekannt unter Hasen-Pest.