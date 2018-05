Generationenwechsel: RK1 mit 1800 PS unterwegs

Lange wurde er erwartet, jetzt ist er endlich da - die Rede ist vom modernsten Notarzthubschrauber in Österreich, der dieser Tage nach der Station in Reutte (Tirol) auch am ARA-Stützpunkt in Fresach gelandet ist. Mit dem neuen Arbeitsgerät gibt es einen Generationenwechsel auf höchstem Niveau. Die Einschulung läuft.