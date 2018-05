Rauchverbot kommt gut an: 33 Lokale machen mit

Mit gutem Beispiel will die burgenländische Landeshauptstadt vorangehen. Egal, ob gesetzlich verpflichtet oder nicht. Alle Eisenstädter Lokale wurden zu Beginn des Jahres von der Aktion schriftlich verständigt. Die Lokale, die rauchfrei sind oder rauchfrei werden, können sich registrieren und nehmen an der Aktion teil. Waren es kurz nach Beginn des Projektes bereits 17 Gaststätten, beteiligen sich nach mehr als vier Monaten bereits 33 Betriebe am gesunden Lebensstil. Als sichtbares Zeichen für „Freiwillig rauchfrei“ erhalten die Betreiber übrigens einen Aufkleber für die Eingangstür. Als zusätzliches „Zuckerl“ werden in jeder Ausgabe des Amtsblattes die Teilnehmer vorgestellt. Großen Zuspruch erfahre mittlerweile auch die neue Internet-Kampagne mit einem wöchentlichen Gewinnspiel, heißt es.