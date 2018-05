Betreuerin bestahl ihre Schützlinge

Sogar Erspartes für neue Zähne gestohlen

Dort gab sie sich kleinlaut und geständig. Die hoch verschuldete 49-Jährige gab zu, 24 Mal aus Kästchenladen in den verschiedenen Zimmern Bargeld und Schmuckstücke gestohlen zu haben. In einem Fall waren der diebischen Sozialfachbetreuerin dabei gleich 5000 Euro in die Hände gefallen - Geld, das sich das Opfer für eine neue Zahnprothese in die Lade gelegt hatte.