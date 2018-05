Oberösterreich bleibt bei strengeren Ausgehzeiten

Kinder müssen ja Leistung bringen

„Es wäre mit der neuen Regelung also für ein 14-jähriges Kind gesetzlich erlaubt bis 01:00 Uhr ohne Begleitung unterwegs zu sein. Wir sehen die bisherige Regelung in Oberösterreich (22:00 bzw. 24:00 Uhr) als vollkommen ausreichend. Man muss bedenken, dass Kinder in diesem Alter teilweise noch schulpflichtig sind und am nächsten Tag ihre Leistung in der Schule oder der Lehre erbringen sollen“, erklärt Haimbuchner.