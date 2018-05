City4U fragt nach: „Kunst oder Provokation?“

Ein besonderer Anlass - „100 Jahre Republik Österreich“ - und ein herausragender Künstler: Gottfried Helnwein verwandelt den Wiener Ringturm mit „I saw this“ in ein künstlerisches Mahnmal. Ein blondes Mädchen, die Haare streng nach hinten frisiert, nimmt auf der Vorderseite des Ringturms mit einem Maschinengewehr den Wiener Donaukanal ins Visier. Auf der Rückseite des Gebäudes brennt eine Stadt vor den Augen einer überdimensionalen Manga-Figur lichterloh, im Hintergrund sind Menschen vor meterhohen Flammen und Rußwolken zu sehen. Kunst oder geschmacklos? Was meinen die Wiener dazu? City4U hat nachgefragt: