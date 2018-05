Murau hat billigen Diesel und teuren Super

Beim Diesel ist das Preisband mehr als doppelt so hoch: 1,087 Euro legt man dafür in Murau auf den Tisch, in Leibnitz stolze 1,479 Euro. Und gerade jetzt zu Pfingsten gilt: Autobahntankstellen sollten unbedingt gemieden werden, da hier im Schnitt um die 16 Prozent mehr pro Spritart verlangt werden.