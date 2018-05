„Aktion scharf“ auf steirischen Straßen

8487 Tempo-Überschreitungen wurde letztes Jahr zu Pfingsten beanstandet, 61 Lenker wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, dazu 41 Führerscheine abgenommen. Auf den Straßen kam es in der Schwerpunkt-Zeit (Donnerstag bis Dienstag nach Pfingsten) zu 62 Unfällen mit 68 Verletzten; tödlich verletzt wurde aber niemand. Daher appelliert die Polizei auch an die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer: Tempolimits einhalten, Sicherheitsabstände befolgen und Unaufmerksamkeiten vermeiden sind die gängigen Tipps.