Das Land setzt erste Maßnahmen gegen Wolf

Das Stimmungsbild im Pongau ist nach den jüngsten Fällen aufgeheizt. In Pfarrwerfen und Werfen-Tenneck fielen Schafe dem Wolf zu Opfer. Dies hat eine DNA-Analyse eindeutig bestätigt. Und es handelt sich dabei nicht nur um einen einzelnen Übeltäter, der aus dem Westalpenraum nach Salzburg gewandert ist. „Wenn ein Wolf in unmittelbarer Hofnähe ist, warum soll er weitersuchen, wenn die Tafel gedeckt ist?“, stellte Landesrat Josef Schwaiger die Frage in den Raum. Am Freitag sprach er Klartext, wie das Problem Wolf nach den eindeutigen DNA-Beweisen in Angriff genommen wird.