Wechselt ÖVP-Bezirkschefin ins SPÖ-Sozialressort?

Wird sie Direktorin in zwei Jahren?

Das heißt, die ÖVP wird ihrer BH-Chefin wohl auch die höherrangige Direktion Soziales und Gesundheit versprechen müssen, die aber erst in etwa zwei Jahren frei wird, wenn Matthias Stöger in Pension geht. Altreiter-Windsteiger will zu all dem nichts sagen, auch nicht, ob sie sich überhaupt bewirbt oder schon beworben hat.