Belgien-Coach Martinez erhält Vertrag bis 2020

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat noch vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) einen neuen, bis 2020 laufenden Vertrag unterschrieben. Der Verband bestätigte am Freitag die etwas überraschenden Medienberichte. Der Spanier Martinez hat bisher noch kein großes Turnier als Trainer hinter sich. Belgien gilt in Russland als einer der Mitfavoriten auf den Titel.