Nach Kreislaufkollaps auf U-Bahn-Gleise gestürzt!

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag am Wiener Schottenring abgespielt. In der U-Bahn-Station war eine 66-jährige Frau plötzlich zusammengebrochen und auf die Gleise der Linie U2 gestürzt. Der Vorfall wurde glücklicherweise von einem Mitarbeiter der Parkraumüberwachung beobachtet, der den Notstopp betätigte und gemeinsam mit einem weiteren Zeugen die Frau zurück auf den Bahnsteig hob.