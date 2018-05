Nächster (vergeblicher?) Vorstoß für Pflegelehre

Jährlich grüßt das Murmeltier in Oberösterreichs Landtag: Vom Inhalt her praktisch ident wie vor einem Jahr brachten ÖVP und FPÖ erneut eine Resolution an den Bund für Maßnahmen gegen den drohenden Pflegenotstand - zum Beispiel durch eine Pflegelehre - ein. 2010 und 2011 gab es praktisch die gleichen Texte bereits, als Initiativanträge der FPÖ. Wir bringen eine Chronik der bisher vergeblichen Vorstöße, die sich nicht nur im Landtag abspielten, sondern sogar im Nationalrat selbst. Mehr zur aktuellen Landtagsinitiative siehe auch hier.