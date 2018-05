Brian Fallon: „Offenbar hatte ich viel Glück“

Songtitel wie „Little Nightmares“, „My Name Is The Night (Color Me Black)“ oder „See You On The Other Side“ klingen wesentlich dunkler als die Musik selbst. Wolltest du bewusst eine Interaktion schaffen, zwischen lichten und weniger lichten Momenten, die sich in Musik und Texten aufteilen?

Die Songtitel sind deshalb so dunkel geraten, weil ich verdammt viel „Twilight Zone“ geschaut habe. (lacht) Manche kommen einfach direkt von dort. Selbst in dieser Show gibt es hellere Elemente, die das Leben in der Dunkelheit etwas erleichtern. Es ist für einen Interpreten selbst schwierig, immer und immer wieder die düsteren Seiten wiederzugeben. Deshalb musst du aufpassen, es damit nicht zu übertreiben. Man muss in der richtigen Stimmung dafür sein und ich wollte beide Seiten relativ fair aufteilen. Das passierte aber alles zufällig, nicht aus Vorsatz.