Didier Deschamps genervt von Benzema-Diskussion

Zwei Jahre nach dem Erreichen des EM-Finales im eigenen Land darf sich Frankreich berechtigte Hoffnungen machen, auch bei der WM in Russland eine gewichtige Rolle zu spielen. Teamchef Didier Deschamps kann vor allem in der Offensive auf ein Reservoir an Topspielern zurückgreifen. Der eine oder andere große Name muss ob des Überangebots sogar zu Hause bleiben.