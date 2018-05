Ära Leitl zu Ende: Mahrer neuer WKÖ-Präsident

Nach 18 Jahren ist am Freitag bei der Wirtschaftskammer eine Ära zu Ende gegangen: Christoph Leitl übergab das Präsidentenamt an seinen Nachfolger Harald Mahrer. „Ein Kapitel geht zu Ende“, sagte Leitl in seinen letzten offiziellen Worten als WKÖ-Präsident im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und einem etwas verspäteten Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dessen Kommen Leitl eigens „Respekt, dass du kommst“ abrang.