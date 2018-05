Tote und Dutzende Verletzte bei Schulbus-Unglück

Im US-Bundesstaat New Jersey sind bei der Kollision eines Schulbusses mit einem Kipplastwagen zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 40 verletzt worden. Der Bus kollidierte am Donnerstag auf der Autobahn Interstate 80 mit dem Lkw und stürzte um, wie die Behörden mitteilten. Der Unfall ereignete sich in Mount Olive rund 80 Kilometer westlich von New York.