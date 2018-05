Freche Betrügerbande lockte Opfern 18.000 € heraus

Herzensgute Menschen sind die Burgenländer. Genau das nutzten Kriminelle im Bezirk Güssing aus. Die drei Frauen - 30, 43 und 62 Jahre alt - sowie ihr männlicher Komplize (25) klopften an Haustüren. Wenn die Bewohner ihnen dann öffneten, bekamen sie mitleiderregende Geschichten zu hören. Etwa jene, dass ein Familienmitglied ganz dringend Geld für das Krankenhaus brauche. Es gehe um Leben und Tod! Natürlich werde man alles rasch zurückzahlen. „Die überrumpelten Opfer ließen sich in mehreren Fällen zur Herausgabe von Bargeld bewegen“, schildert Polizeisprecher Jürgen Mayer. Erst später tauchten bei den Geschädigten Zweifel auf, und sie erstatteten Anzeige. Die Güssinger Kriminalisten kamen den vier Ungarn rasch auf die Schliche und ertappten das Quartett auf frischer Tat: Der Mann und eine Frau sitzen in U-Haft, die übrigen wurden angezeigt.