MC Yankoo: „Das Business bringt Neider und Feinde“

# Im Grunde bist du ja Wiener - welcher Platz in Wien ist dein liebster?

Der 17.Bezirk ist ein alter Treffpunkt mit meinem besten Freund - bei der Alszeile. Da sitze ich oft und denke an alte Zeiten, an die Zukunft und tanke einfach Energie.





# Wo gehst du in Wien am liebsten fort - Club/Bar?

Ich muss gestehen, dass ich selten in Clubs gehe, da ich jedes Wochenende on Tour bin. Wenn ich dann einmal Freizeit habe, bleibe ich zuhause bei meiner Familie.



# Wärst du stolz, wenn deine Tochter auch einmal ins Musikbusiness einsteigen will?



Klar! Aber nur unter meiner Aufsicht.

Dieses Business ist von so vielen Cowboys, Neidern und falschen Leuten umgeben und kostet viel Kraft. Das würde ich ihr vom Hals fernhalten, um zu verhindern, dass sie die Erfahrungen macht, die ich gemacht habe.



# Bist du ein strenger Papa?



Ich versuche es. (lacht) Klappt fast nie. Wenn das Wort kommt „aber Papa“ und eine Umarmung, dann ist alles vorbei.



# Wenn du dir deinen Wohnort aussuchen könntest: Balkan oder Wien?



Puuh hm Balkan ist zeitlos. Die Leute haben am Balkan für alles Zeit, wenn nicht, dann wird dort mal auf morgen verschoben oder übermorgen (lacht).

Weil ich gerne keinen Stress habe, würde sagen eher Balkan aber erst in der Pension.



# Hat sich die Balkan-Szene verändert?



Ja klar, die Balkaner lieben die alten Songs aus den 80-90 sind aber offen für etwas Neues, dauert aber länger bis sie es akzeptieren.

Ich bin froh, dass der Hip Hop wieder zurück ist in Europa - wurde schon Zeit.



# Was brachte dir dein Erfolg?



Mir brachte der Erfolg Feinde, Neider und viele Fake Freunde!



# Wann erwartet uns deine neue Single?



Schon im Juni! Man darf gespannt sein!



# Glaubst du, ist YouTube wichtig für den Erfolg?



Ja, auf jeden Fall! Mein Yankoomusik YouTube Channer ist einer der erfolgreichsten in Österreich - mein Song „Moje Zlato“ stellt Rekorde auf! Ich habe über 122 Millionen Views und bin in den top Platzierungen, und zwar nicht nur am Balkan!