Hier fahren Harry und Meghan zur Hochzeitsprobe

Jetzt wird es schön langsam ernst: Zwei Tage vor ihrer Hochzeit wurden Meghan Markle und Prinz Harry am Donnerstagabend in Windsor gesichtet. Britischen Medien zufolge stand am Donnerstag die Hochzeitsprobe in der St.-Georgs-Kapelle an, bevor sich die Brautleute am Freitag zum Teetrinken mit Queen Elizabeth II treffen.