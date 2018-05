„Yanny“ oder „Laurel“? Trump hört nur „covfefe“

In die Debatte um „Yanny“ oder „Laurel“, die derzeit das Internet spaltet, mischt sich jetzt auch das Weiße Haus ein. In einem auf Twitter veröffentlichten Video verraten mehrere hochrangige Politiker und Berater des US-Präsidenten, was sie aus der Audiodatei herauszuhören glauben. Nur Trump selbst hört etwas ganz anderes.