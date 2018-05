Geniestreich! Kicker trifft aus der eigenen Hälfte

Achtung, Traumtor! In Japans höchster Spielklasse hat Jungo Fujimoto mit seinem Treffer aus der eigenen Hälfte für Aufsehen gesorgt! Er brachte Gamba Osako bei den Yokohama Marinos in Führung. Doch sein Team musste am Ende noch den Ausgleich hinnehmen. Seinen Geniestreich sehen Sie oben im Video!