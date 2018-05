„Black Ops 4“: Keine Kampagne, dafür Battle Royale

„Call of Duty: Black Ops 4“ biete harte, an der Realität orientierte Kämpfe, neue Möglichkeiten zur Anpassung und taktisches Gameplay auf völlig neuem Niveau sowie eine Vielzahl neuer Waffen, Maps und Modi für das ultimative Multiplayer-Erlebnis, so Activision in einer Mitteilung. Das Spiel führe außerdem das legendäre Nimm-10-System wieder ein und stelle gleichzeitig eine Reihe an Innovationen bei der Waffensteuerung, dem Kampffluss, der Gesundheitsregeneration und der Bewegung im Spiel vor.