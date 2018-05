WM-Vergabe: Amerikaner ließen Saalbach im Stich

Denn in Saalbach sind stets auch alle ausländischen Ski-Teams willkommen. Auch alle (!) Nationen, deren Vertreter gestern gegen Saalbach gestimmt haben. Statt Rache wird’s weiter offene Arme geben. „Wir werden weiter großzügig sein, jetzt erst recht“, sagten Peter Schröcksnadel, Bartl Gensbichler und Co. am Ende des langen Abends unisono.