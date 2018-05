FPÖ-Generalsekretär für Rückkehr Landbauers offen

„Wir würden uns darüber freuen.“ Mit diesen Worten stellt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker eine mögliche Rückkehr des wegen der Liederbuchaffäre bei der Burschenschaft Germania zurückgetretenen niederösterreichischen Spitzenkandidaten Udo Landbauer in Aussicht. Hafenecker betont in einem APA-Interview, dass Landbauer bei den derzeitigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft lediglich als Zeuge geführt werde. Kritik übt er an den Medien: „Was mit Landbauer aufgeführt worden ist, war eine beispiellose Medienkampagne, wo das Menschliche keine Rolle mehr gespielt hat.“