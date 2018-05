Topklubs angeln nach Torwart-Legende Buffon

Sowohl auf als auch außerhalb des Spielfeldes hat Buffon Angebote bekommen, erklärte der Tormann-Star. Ein paar Tage Zeit will er sich nun zum Überlegen geben. „Wenn ich entscheiden sollte, weiterzuspielen, mache ich das sicher nicht in der dritten oder vierten Klasse, sondern in einem Umfeld, wo man um große Ziele spielt“, so Buffon. Man darf also gespannt sein …