Grandios! Salzburg-Duo steht im Kader der Saison

Meister Red Bull Salzburg hat sich mit dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale ins große europäische Rampenlicht geballert. Das Interesse ausländischer Klubs an den „Bullen“ ist groß wie nie. Zwei von der Erfolgstruppe rund um Coach Marco Rose haben sogar den Sprung in den Kader der Saison der Europa League geschafft. (Oben im Video sehen Sie Salzburgs Sieg bei Rapid am vergangenen Wochenende!)