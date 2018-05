Violetter Rasen soll Austria Flügel verleihen

Extravaganter Look: In der neuen Generali-Arena, der Heimstätte von Austria Wien, wurde in den letzten Tagen der violette Kunstrasen rund um das gesamte Hauptspielfeld verlegt. „Das ist eine tolle Innovation, wir freuen uns schon darauf, dass wir rund um das natürliche Grün den violetten Kunstrasen haben werden“, schwärmt AG-Vorstand Markus Kraetschmer.