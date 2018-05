Electric Nation Vienna: Weiterer Headliner fixiert

Am 28. Juli kommt DJ-Superstar Martin Garrix erstmals zu einem Mega-Event nach Wien - dem ersten „Krone Electric Nation Vienna - New Level Open Air“. Er wurde zweimal in Folge zum Nr.1 DJ Of The World gekrönt und begeistert an den Turntables seine zahlreichen Fans. Auch das weitere Line-Up ist vom Feinsten und braucht keinen Vergleich zu scheuen. So werden die beiden Chart-Stürmer Alan Walker und Will Sparks, die deutschen Superstars Robin Schulz und Alle Farben das geschichtsträchtige Gelände der Wiener Krieau in eine riesige Party-Zone verwandeln. Nun wurde mit KSHMR auch ein weiterer Headliner fixiert.